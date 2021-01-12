Денис Мацуев поддержал юного скрипача из Челябинска, на которого соседи пожаловались в полицию

Пианист Денис Мацуев поддержал девятилетнего скрипача из Челябинска. Соседи мальчика пожаловались на него в полицию за постоянный шум из-за репетиций.

Мацуев рассказал «Газете.ru», что сам сталкивался с такими проблемами в начале своей карьеры. Он рассказал, что как только у его семьи появилась первая квартира в Москве, он завез туда свой рояль и начал играть. Буквально через несколько аккордов в дверь позвонили — пришел сосед.

«Я ответил, мол, пианист, выиграл в конкурсе, приходите на мои концерты. Сосед сказал, что дело не в концерте, просто от моих звуков у них попугай с жердочки падает. Потом мы помирились, они ходили на все мои концерты», — рассказал Мацуев.

Пианист отметил, что такие проблемы рано или поздно были у каждого музыканта — как у начинающего, так у именитого. Он уверен, что в таком случае на первый план выходят человеческие отношения, а значит — нужно искать «контакт» с соседями и мирно решать проблему. Мацуев пожелал юному скрипачу найти компромисс, а его соседям — отнестись к ситуации с пониманием. Музыкант также отметил, что очень любит Челябинск и часто там бывает.

Против девятилетнего мальчика возбудили административное дело после жалоб соседей на шум. Родители юного музыканта рассказали, что их сын соблюдает режим тишины и перестает играть на скрипке в 22:00, однако соседи все равно недовольны.