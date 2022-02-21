Денис Майданов даст большой концерт 23 февраля по случают 30-летия творчества

Заслуженный артист России Денис Майданов отметит 30-летие творческой деятельности большим концертом. Мероприятие пройдет в День защитника Отечества.

Концерт пройдет 23 февраля 2022 года в Vegas City Hall. В первый раз Денис Майданов вышел на сцену в 1992 году. Артист участвовал в городском конкурсе, где исполнил песню собственного сочинения. На тот момент ему было 16 лет.

Спустя 30 лет Денис Майданов стал одним из флагманов российской сцены в жанре патриотической песни и банд-рока.

В День защитника Отечества на сцене Vegas City Hall Денис Майданов исполнит свои самые популярные хиты из последнего альбома «Я остаюсь». Кроме того, зрители услышат авторские прочтения хитов, которые сделали популярными многих артистов.