Денис Клявер в большом интервью рассказал о кумирах, отце и планах на будущее

Любимец публики, российский певец Денис Клявер дал большое интервью журналистам ИА Nation News, в котором рассказал о песне, которую посвятил отцу, а также о своих кумирах и планах на будущее.

По словам артиста, в детстве он слушал не только российских, но и зарубежных музыкантов, однако особую любовь всегда испытывал к группе «Кино».

«Их было много, но если говорить про самых влиятельных, то это Виктор Цой с группой „Кино“ и группа „Алиса“ с Константином Кинчевым. Каждые были на своих „полях“ по эмоциям, но неотъемлемая часть осталась у меня в сердце. Если говорить о поп-музыкантах, то это Владимир Пресняков, он меня восхищал», — добавил Клявер.

Из всех своих песен Денис особенно гордится композицией «Когда ты станешь большим». Для самого артиста этот трек является своеобразным манифестом и трактатом.

«Когда эта песня родилась, она была посвящена моим детям. Но по итогу я понял, что эта песня посвящена, в первую очередь, моему отцу. Пока мы дети, мы ничего не понимаем. Когда мы становимся родителями, мы понимаем сразу все. У нас меняется отношение к своим родителям, появляется глубокое уважение и любовь», — пояснил певец.

По поводу ближайших планов на будущее он отметил, что они грандиозные. Артист находится в ожидании очередного «Золотого граммофона». Кроме того, в следующем году будет выпущен сольный альбом. Также у Клявера есть несколько музыкальных и театральных проектов.