Денис Клявер рассказал о старшем сыне, который стал копией своего знаменитого дедушки

Российский певец и музыкант Денис Клявер рассказал о схожести своего старшего сына со знаменитым дедушкой, народным артистом России Ильей Олейниковым. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

Старшему сыну Клявера уже исполнилось 20 лет, он живет в Санкт-Петербурге и учится на актера. По словам самого Дениса, он — копия знаменитого деда.

«Мой старший сын, конечно, копия деда! Тимоха — парень со своей индивидуальностью, но он очень похож по органике на дедушку. Отец, по сути, ничего не играл, он проживал в кадре судьбу героя. И у Тимофея тоже есть этот дар. Он непосредственный, обаятельный, как батя. Я счастлив, что сын для себя выбрал профессию актера. Я вижу реально, насколько это его. Понятно, что впереди длинный путь», — отметил артист.

Певец также добавил, что отношения сына с его мамой складываются просто замечательно. Несмотря на то, что ей уже 72 года, она достаточно современна и отлично ладит с внуками.

«Друзья — не то слово! Они просто кореша, отлично ладят и дружат. Тимошина мама вкусно готовит, но бабушкина еда — это для него всегда нечто особенное. Иногда после учебы сына от метро забирает мама, а иногда бабушка — она всегда готова ради внука сорваться с места, хоть в 12 ночи. Для мамы это все очень счастливые моменты. У бабушки с внуком есть традиционный воскресный ужин. Плюс они на связи и каждый день общаются. <…> Мама по сути своей похожа на артиста — ее харизма и талант сильные и мощные. Она реализовала себя в папе и во мне, за что ей низкий поклон», — резюмировал Клявер.

В воскресенье, 10 июля, народному артисту РФ и отцу Дениса Клявера Илье Олейникову исполнилось бы 75 лет.