Денис Клявер пообещал закатить «алковечеринку» по Skype в честь своего юбилея

По словам певца, единственное, что он себе позволил за последние три недели — это поездка в «Останкино» на съемки программы «Вечерний Ургант». Во время поездки он соблюдал все меры предосторожности, надев скафандр, дезинфектор, маску и перчатки.

«Потом поеду домой, где меня ждут жена и ребенок. И, естественно, „алковечеринка“ по Skype от меня, благо в Америке минус восемь (часов — прим. ред.), Израиль поближе, они разберутся», — поделился артист.

Он добавил, что вечеринка будет не «алко-алко», а по 50 граммов и все.