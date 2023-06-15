Знаменитости 15 июня 2023, 17:36 Дэниел Рэдклифф не подтвердил свое участие в новом сериале о Гарри Поттере

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Актер Дэниел Рэдклифф, наиболее известный по роли Гарри Поттера, заявил, что пока не планирует сниматься в новом сериале о мальчике-волшебнике. Об этом написало издание Deadline.

Артист признался, что его появление в эпизодической роли маловероятно. Рэдклифф считает, что в этом нет никакой необходимости, сообщил RT.

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Ранее компания Warner Bros. Discovery представила тизер нового сериала. Каждый сезон будет транслировать события из книг о Гарри Поттере.