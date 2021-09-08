Дэниел Крейг: сценарий фильма «Не время умирать» был изменен во время съемок

Британский актер Дэниел Крейг рассказал о трудностях во время производства фильма «Не время умирать». По его словам, сценарий кинокартины меняли в последний момент во время съемок. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на слова актера во время анонса нового подкаста.

Инсайдеры предположили, что работа над фильмом из-за измененного сценария проводилась в непростых условиях. Во-первых, на съемку картины повлияло то, что были привлечены разные писатели. Во-вторых, в шпионском боевике заменили режиссера. На место Дэнни Бойла пришел Кэри Фукунаге.

Отмечается, что новый фильм о любимом герое женщин Джеймсе Бонде, который назвали «Не время умирать», покажут на больших экранах 28 сентября.