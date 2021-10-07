Дэниел Крейг получил именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Известный британский актер Дэниел Крэйг, который получил наибольшую известность благодаря роли Джеймса Бонда, удостоился именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде. Церемония прошла за несколько дней до выхода в США нового фильма про агента 007.

Церемония прошла 6 сентября.

«Я не думал, что когда-либо скажу это, но это абсолютная честь для меня, что по мне будут ходить в Голливуде», — пошутил актер.

Звезда Дэниела Крейга стала 2704-й на «Аллее славы». Эта улица является одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса — каждый год ее посещают порядка 10 миллионов туристов.

Церемония открытия именной звезды прошла за несколько дней до официальной премьеры в США нового фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать». В этой картине Крейг снова сыграл главную роль. При этом в мире фильм вышел в прокат еще 28 сентября, а в России — 7 октября.

Картина должна была выйти раньше, однако из-за пандемии коронавируса релиз переносили несколько раз. Изначально фильм должен был появиться на больших экранах еще весной 2020 года.