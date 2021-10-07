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    07 октября 2021, 13:53

    Дэниел Крейг получил именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде

    Актер Дэниел Крейг получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде

    Нина Петлинова

    Известный британский актер Дэниел Крэйг, который получил наибольшую известность благодаря роли Джеймса Бонда, удостоился именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде. Церемония прошла за несколько дней до выхода в США нового фильма про агента 007.

    Церемония прошла 6 сентября.

    «Я не думал, что когда-либо скажу это, но это абсолютная честь для меня, что по мне будут ходить в Голливуде», — пошутил актер.

    Звезда Дэниела Крейга стала 2704-й на «Аллее славы». Эта улица является одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса — каждый год ее посещают порядка 10 миллионов туристов.

    Церемония открытия именной звезды прошла за несколько дней до официальной премьеры в США нового фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать». В этой картине Крейг снова сыграл главную роль. При этом в мире фильм вышел в прокат еще 28 сентября, а в России — 7 октября.

    Картина должна была выйти раньше, однако из-за пандемии коронавируса релиз переносили несколько раз. Изначально фильм должен был появиться на больших экранах еще весной 2020 года.