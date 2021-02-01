Седокова рассказала поклонницам, почему необходимо просить деньги у мужчины

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова рассказала своим подписчицам в Instagram, что разрушает отношения между мужчиной и женщиной. Певица считает, что пара распадется, если женщина не будет просить у мужчины деньги.

На вопрос поклонниц в Instagram, правильно ли просить у своего мужчины помощи, Седокова ответила, что это делать необходимо.

«Когда вы просите о помощи, вы показываете свою слабость. Многие сильные девочки этого боятся. Уверена, многие из моих подписчиц никогда не просят своего мужа купить что-то для себя. Запрещая себе это, вы лишаете мужчину радости вам помочь, почувствовать сильным», — написала она.

Анна Седокова добавила, что мужчина считает, если женщина не просит деньги, то она сомневается в его возможностях. Эти сомнения, по еее мнению, могут разрушить любые отношения.

Певица пообещала поделиться несколькими упражнениями с теми, кому особнно интересна тема. Будет ли это платно и являлся ли ответ рекламой к курсу Седоковой, пока неизвестно.