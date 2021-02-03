Ургант вспомнил про День сурка в своем шоу
Ургант начал с шутки новый выпуск передачи, запись которой опубликована на YouTube.
«Мы смотрели новости и думали: выйдет не выйдет, выйдет не выйдет. Ну, не вышел. Я про день сурка», — пояснил телеведущий. Он добавил, что сурки из Ленинградского зоопарка проспали свой день.
Традиционно 2 февраля по пробуждающимся суркам определяют, когда придет весна. Если животное быстро спрячется в норку, то тепла не будет еще шесть недель. А если грызун все-таки покинул жилище, то скоро градус на улице повысится.
Специалисты отмечают, что в ключе народных примет лучше «определяют» погоду птицы. Они чувствительны к перепадам давления и обычно летают ниже перед перепадами температур, чтобы догнать свою пищу — комаров и мошек.
Фразой «день сурка» иногда также определяют некий отрезок жизни, когда каждый следующий день похож на предыдущий.