Ургант вспомнил про День сурка в своем шоу

Телеведущий Иван Ургант вспомнил про День сурка во время эфира на Первом канале. На развлекательном шоу «Вечерний Ургант» он в излюбленной манере отшутился по поводу праздника.

Ургант начал с шутки новый выпуск передачи, запись которой опубликована на YouTube.

«Мы смотрели новости и думали: выйдет не выйдет, выйдет не выйдет. Ну, не вышел. Я про день сурка», — пояснил телеведущий. Он добавил, что сурки из Ленинградского зоопарка проспали свой день.

Традиционно 2 февраля по пробуждающимся суркам определяют, когда придет весна. Если животное быстро спрячется в норку, то тепла не будет еще шесть недель. А если грызун все-таки покинул жилище, то скоро градус на улице повысится.

Специалисты отмечают, что в ключе народных примет лучше «определяют» погоду птицы. Они чувствительны к перепадам давления и обычно летают ниже перед перепадами температур, чтобы догнать свою пищу — комаров и мошек.

Фразой «день сурка» иногда также определяют некий отрезок жизни, когда каждый следующий день похож на предыдущий.