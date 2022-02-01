Лев Лещенко рассказал, почему грустит в свой день рождения

Эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко 1 февраля празднует свой день рождения. Ему исполняется 80 лет. Однако в интервью Life артист признался, что настроение у него не праздничное.

По словам Лещенко, настроение ему портит то, что многие сейчас заболевают.

«Еду в машине сейчас на репетицию. Мучают звонками. Никакого настроения пока нет. Жду вечера. Причем все начинают болеть — и артисты и друзья, — поэтому настроение такое — ожидание», — рассказал Лещенко корреспонденту издания.

В день рождения артиста многие делятся приятными воспоминаниями о нем. Например, юморист Владимир Винокур рассказал о своей дружбе с Львом Лещенко, которая длится уже 52 года. Артисты подружились, будучи соседями по даче, и пронесли дружбу сквозь года.

«Ему 80, но это условный срок. Лева долгожитель, его папа почти дожил до 100 лет. Он волевой, спортивный. Мы будем радоваться его долгим годам жизни и содействовать этому», — рассказал Винокур.