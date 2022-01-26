День рождения певца из России отметили в Китае как национальный праздник

В Китае фанаты популярной музыки отметили день рождения знаменитого в этой стране певца, выходца из России Лелуша. Приуроченные к дате мероприятия очевидцы сравнили с национальными праздниками. Об этом написал Mash.

Настоящее имя Лелуша Влад Иванов. Популярность в Стране восходящего солнца он получил, пройдя кастинги на местный аналог «Фабрики звезд». В минувшее воскресенье молодому человеку исполнилось 28. Фанаты выкупили билборды по всей стране и разместили там открытки для кумира. Таким образом, поздравления для певца транслировались в торговых центрах, на автобусах, на улицах и в жилых домах.

Влад стал буквально национальным героем. В благодарность он запустил стрим в соцсетях, чтобы показать, как отмечается праздник. Но на этом сюрпризы не закончились.

Поклонники Лелуша по всему миру устроили более 25 благотворительных акций, большинство из которых направлены на помощь животным.

Популярность Лелуш обрел, когда стал участником музыкального конкурса Chuang 2021, или Produce Camp («Лагерь талантов»), аналогичного российской «Фабрике звезд». Изначально он согласился подменить выбывшего участника, взял псевдоним и попросил выгнать его поскорее, однако китайским зрителям понравился исполнитель и каждый раз зрительское голосование его спасало.

В результате парень все же остался на 17-м месте: зрители сжалились над молодым человеком и не стали отправлять его в баттл из одиннадцати потенциальных участников нового бойз-бенда. Именно за такой приз боролись участники шоу.

В Китай Лелуш перебрался после окончания университета. С 2015 года работал моделью, за небольшую плату участвовал в телевизионных шоу, торговал духами, преподавал китайский язык.