Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером

По словам 56-летней звезды, экс-супруг дважды предлагал ей заняться сексом втроем. Оба раза Мур соглашалась.

«Я хотела показать ему, какой классной и веселой я могу быть», — призналась актриса. Теперь она считает случившееся ошибкой.

После этого, в 2010 году, Мур из сообщений в СМИ узнала, что Кутчер изменил ей с 21-летней девушкой прямо в их доме. Измена произошла в тот момент, пока актриса находилась на съемках фильма Сэма Левинсона «Родственнички».

В своих мемуарах Мур отмечает, что бывший муж не испытывал вины за свою неверность, вместо этого он заявил, что на такой шаг он пошел именно после того, как они привлекли третьего человека в их интимные отношения. По словам Кутчера, это размыло все границы дозволенного.

В книге «Наизнанку» также написано, что после измены Мур и Кутчер по-прежнему жили в браке, однако в 2011 году актриса увидела в Сети сообщения о новой измене мужа. На этот раз Кутчер вступил в интимную связь с девушкой во время вечеринки в Сан-Диего. Это стало последней каплей для Мур и после этого случая пара приняла решение о расставании.