Деми Мур поучаствовала в рекламной кампании купальников вместе с дочерьми

Актриса Деми Мур снялась для бренда купальников Andie Swim. Поучаствовать в рекламе ей довелось вместе со своими дочерьми от Брюса Уиллиса. Об это написало ИА Nation News.

Фотографии с рекламных съемок появились в аккаунте актрисы в Instagram. На снимке Деми Мур вместе с тремя дочерьми позируют на пирсе в одинаковых по фасону, но разноцветных купальниках. Актриса отметила, что реклама посвящена любви к близким, поэтому вполне уместно, что позировала она вместе со своими детьми. Работать фотографом на съемочную площадку пригласили Кэсса Берда.