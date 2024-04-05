Знаменитости 05 апреля 2024, 10:50 Алена Делона ограничили в праве распоряжаться имуществом Суд ограничил актера Делона в праве распоряжаться имуществом из-за болезни РИА «Новости»

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Во Франции в Монтаржи судья вынес постановление поместить 88-летнего актера Алена Делона под усиленную опеку. Теперь он не сможет сам распоряжаться доходами, сообщил телеканал BFMTV.

По данным СМИ, бывший адвокат Делона Кристоф Айела обратился в суд с требованием назначить для актера опекуна. Причиной тому послужили заболевание артиста и многомиллионное состояние, которое хотят присвоить его дочь Анушка и сыновья — Энтони и Ален-Фабьен.

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Журналисты уточнили, что Делон проживает в поместье Души с сыновьями. Последние наняли охранников, чтобы не пускать в усадьбу сестру.

По словам Анушки, братья мешают отцу лечиться от онкологии и болезни Альцгеймера.

В начале этого года суд уже запретил Делону самостоятельно распоряжаться недвижимостью.

В феврале судья по делам опеки дал распоряжение проверить поместье актера. В результате там обнаружили подпольный тир и более 50 огнестрельных стволов, а также патроны. Началось следствие.