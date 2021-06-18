Дело против Дудя о пропаганде наркотиков вернули в полицию

Административное дело о пропаганде наркотиков в отношении блогера и журналиста Юрия Дудя вернули в полицию. Зюзинский суд Москвы не стал его рассматривать.

Об этом сообщили в суде.

«Суд вынес определение о возвращении протокола об административном правонарушении по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ („Пропаганда наркотических средств с использованием интернета“ — прим. ред.), который был составлен в отношении Дудя, в орган, который его составил, то есть в полицию», — сказали в пресс-службе суда.

При этом там не уточнили, по какой причине приняли это решение.

Ранее судебная экспертиза показала пропаганду наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя. Ее подтвердили при помощи официальных психолингвистических экспертиз. Нарушения заметили в начале апреля — на ролики журналиста обратила внимание Лига безопасности интернета. Екатерина Мизулина заявила, что популярные блогеры с многомиллионной аудиторией должны более ответственно относиться к контенту, который они создают. Ведь их смотрят в том числе дети и подростки, поэтому недопустимо распространять информацию, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан.