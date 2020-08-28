Дело о мошенничестве, по которому проходил Эльман Пашаев, закрыли

Стало известно о прекращении дела о мошенничестве с участием адвоката Эльмана Пашаева. Анзор Пусоноков отозвал иск в связи с погашением ущерба.

В пятницу адвокат Ефремова Эльман Пашаев прибыл на очную ставку в арбатский ОВД, где расследовали заявление о мошенничестве, поданное на него Анзором Псуноковым, сообщил источник «360». В результате дело закрыли в связи с отказом от иска, так как причиненный истцу ущерб полностью погашен одним из ответчиком.

Заявление было подано еще в 2017 году. Пашаев и его помощник Мамедов получили от Пусонокова 2,5 миллиона рублей на сделку по покупке квартиры. По версии Псунокова, Пашаев представлял интересы его семьи.

В том же году Эльман Пашаев якрбы позвонил Псунокову и сказал, что у его помощника Мамедова, который также занимается операциями с недвижимостью, появилось предложение о срочном выкупе квартиры за пять миллионов рублей — в реальности квартира стоила восемь миллионов рублей. На сделке можно было заработать.

Но для совершения сделки не хватало 2,5 миллиона рублей. Необходимую сумму Пашаев попросил у Псунокова. В результате Псуноков передал деньги Пашаеву, сообщил источник. После этого денег Псунков больше не видел.

Как утверждал Псуноков, Пашаев часто передвигал возврат денег. А потом и вовсе начал винить во всем своего партнера Мамедова, заключил собеседник «360».