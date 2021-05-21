Дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков поступило в суд Москвы

Административное дело о пропаганде наркотических средств, которая содержится в нескольких видеоклипах рэпера Моргенштерна, поступило в суд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Зюзинского суда Москвы.

«Дело Валеева (настоящая фамилия музыканта — прим. ред.) только поступило в Зюзинский суд», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что решение о распределении дела судье и назначении даты пока не приняли.

Представитель защиты Моргенштерна 20 мая заявил, что в клипах рэпера не нашли пропаганду наркотиков. Он уточнил, что экспертизу проводила доктор филологических наук, профессор филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Мария Шульга. Адвокат музыканта опроверг заявление, которое ранее сделала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она отметила, что комплексная психолого-лингвистическую экспертиза ГБУ «Московский исследовательский центр» выявила в клипах рэпера пропаганду наркотиков. Со ссылкой на экспертов Мизулина уточнила, что коммуникативной целью Моргенштерна с аудиторией назвали демонстрацию образа жизни с «наркотиками» и «богатством» в приоритете.

Кроме того, экспертиза показала, что в своих клипах он выражает положительное отношение к самим наркотикам и их употреблению, а также формирует к этому «позитивное эмоционально-смысловое отношение у зрителей».