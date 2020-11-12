Дело футболиста Романа Широкова передали в суд

Суд получил материалы по делу футболиста Романа Широкова, которого обвинили в избиении арбитра на любительском матче. Ему вменяют умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Дело передали в 105-й судебный участок столичного района Сокольники, сообщили в пресс-службе Преображенского суда Москвы. Когда начнется его рассмотрение, не уточняется.

На матче турнира Российской медиалиги в августе Широков обругал и несколько раз ударил арбитра Никиту Данченкова. Таким образом футболист отреагировал на поднятую рефери красную карточку. Мать пострадавшего заявила в полицию. Спортсмена оставили под подпиской о невыезде.

В утвержденном прокуратурой обвинительном акте указано, что 39-летний Роман Широков действовал «из хулиганских побуждений, пренебрегая общепризнанными нормами поведения» из-за незначительного повода.

Сам бывший игрок российской сборной заметил, что уже давно признал «нехороший поступок» и извинился перед пострадавшим от его рук Данченковым. Принял ли арбитр его извинения, спортсмен не ответил.