Дело Эдварда Била снова рассмотрят в суде. Прямая трансляция

Дело блогера Эдварда Била, устроившего резонансное ДТП в центре Москвы, снова рассмотрят после отмены предыдущего приговора. Заседание пройдет в зале Пресненского суда, «360» ведет прямую трансляцию.

Блогер Эдвард Бил, известный своими пранками, стал виновником крупной аварии на Садовом кольце. Изначально его признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Согласно этому приговору, ему нельзя было покидать свое место жительства в ночное время и уезжать за пределы московского региона. Также его лишили прав на три года и обязали выплатить пострадавшим 11 миллионов рублей в качестве компенсации.

Прокуратура сочла эту меру наказания слишком мягкой и направила дело на пересмотр. О том, что прошение прокуроров удовлетворили, и Била будут судить снова, рассказал его адвокат Сергей Жорин. Блогеру уже выбрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, а заседание суда назначили на 24 декабря.