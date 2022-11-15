Эксклюзив 15 ноября 2022, 03:52 «Дело чести». Максим Аверин рассказал о первой работе на посту худрука концертно-филармонического объединения Сочи Актер Аверин назвал делом чести первую работу в качестве художественного руководителя РИА «Новости»

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Российский актер театра и кино, режиссер, телеведущий Максим Аверин с 2021 года является еще и художественным руководителем Сочинского концертно-филармонического объединения. В интервью ведущей «360» Марусе Михейчик он рассказал о своем первом проекте, поставленном в новой должности. Поскольку Сочи в годы Великой Отечественной войны был городом-госпиталем, постановку сделали именно на эту тему.

«Это огромный коллектив людей, музыкантов, органный зал и оркестр народных инструментов под руководством Григория Михайлова. Это большое количество вокалистов, солистов, и сейчас мы открываем вокальную детскую студию», — поделился артист.

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Он рассказал о проекте «Щелкунчик». С ним Аверин приезжает в разные города и читает сказку, которую сам же и написал.

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Артист считает делом чести свой первый проект, сделанный с Сочинским концертно-филармоническим объединением. Он напомнил, что Сочи в годы Великой Отечественной войны был городом-госпиталем, но об этом мало кто знает. Поэтому свой первый проект он решил сделать именно на эту тему.

Говоря о новаторстве, Аверин отметил, что выступает за новое дыхание, поскольку с новаторством можно «перегнуть».

«Так можно наварить, что будет смердить от этого, а новое дыхание [отличается]. Традиции — их нельзя забывать, но их нельзя под стеклом держать как великое. Они должны оживать», — пояснил артист.

По его мнению, нельзя играть в спектакле много лет.

«Меняется твоя психика, твое внутреннее состояние. Ты не можешь в 40 лет играть Малыша в рассказе „Малыш и Карлосон“», — отметил артист.

Уникальность театрального искусства кроется в том, что оно неповторимо, считает артист. Одной из своих последних «любовей» Аверин назвал проект «Маскарад», в котором играет на сцене без слов.