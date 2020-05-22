Свежая кровь и «былые заслуги». Как Боня и Instasamka делили девичью честь

Две блогерши сцепились в социальной сети Instagram. Виктория Боня обвинила Инстасамку в растлении молодежи, другая напомнила о «былых заслугах» телеведущей. Кто прав, кто виноват — разбирался «360».

Все началось с прямого эфира 20-летней блогерши Дарьи Зотеевой (aka Instasamka) в одной из соцсетей, в которой она показала все свои «прелести» подписчикам. В свою очередь, Виктория Боня призвала подписчиков пожаловаться на аккаунт девушки.

«Если человек показывает вагину в прямом эфире, наносит ли это вред, разлагает ли это нравственные принципы нашей молодежи? Я думаю, что ответ очевиден. <…> Молодежь думает, что это нормально и таким образом можно стать успешной и богатой», — поделилась с «360» Боня.

Она призывает всех обратить на эту девушку внимание и сделать выводы.

Источник фото: Instagram

«Единственное решение, которое можно предпринять — это пожаловаться в Instagram о том, что этот контент разлагает молодежь. Там же есть цензура. Таких людей нужно блокировать. Тогда это будет действительно эффективно», — посоветовала телеведущая.

Она уверена, что это касается интересов нашего будущего поколения.

Instasamka ответила на возмущения Бони, выложив старые архивные фотографии телеведущей со времен «Дома-2». Она не понимает, почему Боня высказывает свое недовольство, имея за плечами такой «сомнительный» опыт.

Источник фото: Instagram

Представители Instasamka комментировать конфликт «360» отказались.

«Мы отказываемся бесплатно пиарить никому не нужную Викторию Боню», — написал директор блогерши Максим Столяров.

Виктория Боня — российская теле- и радиоведущая. В возрасте 16 лет приехала в Москву. Работала официанткой и секретарем. В 2001 году представляла Россию на конкурсе красоты «Мисс Земля». С 9 мая 2006 года была участницей реалити-шоу «Дом-2», с которого ушла в апреле 2007 года. После «Дома-2» стала вести передачу на радио.