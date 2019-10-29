Дележку наследства покойного солиста «Иванушек» обсудили у Малахова

Недвижимость стоимостью 20 миллионов рублей покойный артист завещал своему другу Роману Радову. Но против такого решения выступила Александра Куцевол, которая называет себя гражданской женой Яковлева.

СМИ: экс‐девушка «Иванушки» Яковлева попыталась выставить покойного невменяемым ради миллионного завещания Подробнее

В ходе программы показали сюжет, где адвокат Радова в присутствии полицейских просит слесаря вскрыть дверь в злополучную квартиру, а после меняет там замки. Спустя несколько дней ситуация повторяется, только теперь на месте адвоката Александра Куцевол. Женщина там прописана, поэтому закона она не нарушает.

Кроме того, в ходе обсуждения наследства артиста выяснилось, что Куцевол переоформила на себя квартиру Яковлева в Черногории. В нотариальном бюро заявили, что она представила заключение о браке с артистом, которое она получила в Сербии.

Ранее племянница покойного артиста Татьяна уже говорила, что не особо верит в законность этого документа, который датирован пятилетней давностью. В частности ее смущало то, что о своей женитьбе дядя никогда не говорил. Кроме того, город, чей ЗАГС выдал документ о свадьбе — просто небольшое поселение. Почему Олег Яковлев поехал туда — непонятно, так как все можно было сделать в Черногории. После на запрос в МИД Сербии выяснилось, что такого документа в реестре свидетельств о регистрации брака не оказалось.

Осенью прошлого года Александра Куцевол пыталась через суд признать своего покойного гражданского супруга невменяемым. Однако юристы пояснили, что так как официального брака не было, то требовать такого признания от суда женщина не имеет право.

Покойный Олег Яковлев оставил после себя наследство из квартир в Москве, Сочи, Болгарии и Черногории. Кроме того, есть еще счета в банке и несколько автомобилей. В своем завещании он упомянул свою племянницу Татьяну и друга Романа Радова.

Артист скончался 29 июня прошлого года в одной из московских клиник после двусторонней пневмонии. Перед этим он сутки провел в реанимации. Жизнь в нем поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких.