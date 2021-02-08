Действия лечивших Легкоступову врачей проверит следствие

Прежние решения следственных органов признавались неполными. В каких-то случаях не хватало результатов экспертиз, в каких-то находились недочеты. Также дополнительная проверка организована из-за большого общественного резонанса и заявления в правоохранительные органы дочери Легкоступовой от первого брака Анэтты Бриль. Девушка уверена, что смерть ее мамы не была несчастным случаем.

Новая проверка коснется действия врачей, которые пытались спасти певицу. Одна из причин — врачи при попытке реанимировать Легкоступову сломали ей ребро.

Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова умерла 14 августа. По заявлению врачей, перед смертью певица употребляла спиртное около двух недель. Ее нашли в московской квартире 7 августа пьяной и с многочисленными травмами. По факту смерти звезды было возбуждено уголовное дело.