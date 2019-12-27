Деятели культуры рассказали, какой была Галина Волчек

«Ушла моя молодость, это моя боль, это моя печаль, моя радость, первые шаги на сцене, девять лет моей жизни отдал „Современнику“», — написал в своем Instagram актер Станислав Садальский. Он рассказал, что Волчек «умела буквально задушить своей любовью».

«Спасибо за Большое Мастерство, за Ваше невероятно теплое отношение и любовь к нашей семье. Вы навсегда останетесь в сердце», — написал певец Филипп Киркоров.

Первая невестка Галины Волчек Татьяна Цыплакова рассказала, что свекровь была для нее второй матерью.

«Она для меня была всем — и примером, и мамой, и самым близким человеком в моей жизни. И несмотря на развод, мы каждый день созванивались с ней по телефону и часто виделись. Почему ее так любили актеры? Понимаете, у нее очень сильные материнские энергии. Она невероятной доброты и сердечности человек. Всем всегда помогала и жила под лозунгом: спешите делать добро. И поэтому к ней люди тянулись. Вообще она была такой личностью, что многие еще не понимают, что потеряла наша страна. Она потрясающая актриса и рассказчица. Таких сейчас нет, последняя из могикан. Сейчас все стали черствые и пластмассовые, а она была настоящей. Такого уровня людей сейчас не встретить», — рассказала Цыплакова.

Сообщается, что прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря в театре «Современник» с 11:00. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.