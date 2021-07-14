Супергерои Marvel Дэдпул и Корг записали обзор на трейлер к фильму «Главный герой». Ролик появился на канале актера Райана Рейнольдса, исполняющего роль Дэдпула, сообщило ИА Nation News.

Дэдпула в ролике, как и обычно, играет Рейнольдс, а Корга — режиссер Тайка Вайтити.

«Два члена кинематографической вселенной YouTube отреагировали на предстоящий фильм „Главный герой“ с участием Райана Рейнольдса и Тайки Вайтити. „Главный герой“ в кинотеатрах и уж точно не в потоковом сервисе будет представлен 13 августа», — прокомментировал Рейнольдс опубликованное видео.

Фильм «Главный герой», который рекламирует ролик, снят режиссером Шоном Леви. Райан Рейнольдс играет в нем обычного сотрудника банка, который однажды понимает, что живет внутри видеоигры, в которой является второстепенным персонажем. Он решает переписать код игры, чтобы стать главным героем. Роль главного злодея в фильме досталась Тайке Вайтити.