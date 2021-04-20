Де Ниро подал в суд на бывшую жену

Актер Роберт Де Ниро подал в суд на бывшую супругу Грэйс Хайтауэр. Он обвинил ее в том, что она просит у него деньги на детей, а сама покупает на них дорогие вещи себе. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Адвокат актера Кэролайн Краус, заявила, что актеру приходится много работать, чтобы давать деньги жене. Хайтауэр экономить отказывается, так как уверена, что у бывшего супруга есть деньги.

Судья отказался принимать чью либо сторону и завил, что они в любом случае куда состоятельнее большинства американцев.