«Даже за большой гонорар не согласился бы»: Юрий Лоза раскритиковал шоу «Голос.Дети»

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал популярное развлекательное шоу «Голос.Дети». Он заявил, что не пошел бы туда в качестве наставника даже за большой гонорар, сообщил сайт «Утро.ру».

По мнению певца, вокальные данные совсем не играют роли во время слепых прослушиваний. Действительно талантливые дети могли просто не пройти отбор. Для организаторов проекта куда важнее яркий образ и артистизм.

«У создателей шоу мозгов не хватило даже название нормальное придумать. Назвали бы „Путь к успеху“ или „Последний шанс“. Насколько я могу судить, сам голос в „Голосе“ не главное. Сколько примеров было, когда конкурсанты с отличными вокальными данными не попадали в проект — потому что „не зацепили“ чем-то там наставников», — отметил музыкант.

Лоза посчитал, что причины этого заключаются в корысти. Он предположил, главная задача жюри — пустить в финал исполнителя с плохими вокальными данными, ведь талантливого участника намного сложнее выгнать.

Артиста возмутил также и выбор ведущих для нового сезона. Он рассказал, что Александр Градский и Максим Фадеев помогали передаче держаться на плаву. Сейчас же организаторы остановились на ярких, но не самых талантливых исполнителях. Ведущими нового сезона шоу «Голос.Дети» стали Егор Крид, Полина Гагарина, Баста и Светлана Лобода. Недавно Лобода была замешана в скандале, связанном с проектом. Своим танцем звезда отвлекла все внимание от маленькой участницы.

«Сейчас киномеханики учат режиссеров снимать, маляры учат художников рисовать, рэперы учат вокалистов петь. Страна такая, время такое пришло», — высказался музыкант.

Он заявил, что новые ведущие не обладают достаточными способностями, чтобы научить детей петь.

Сам Лоза заверил, что не согласился бы стать наставником в проекте даже за большие деньги. Он сказал, что на «Голос.Дети» нет смысла тратить свое время и силы. Ведь для работы в проекте придется «быть командным игроком».

«Даже за большой гонорар не согласился бы. Там все просчитано, а я никогда не был клубным игроком, даже в партию не пошел в свое время: не люблю голосовать по чужой системе», — заявил Лоза.

Также Лоза обратил внимание на то, что победители проекта совсем не стали известными гастролирующими исполнителями. Музыкант предположил, что делается это для того, чтобы новые исполнители не составляли конкуренцию бывалым.

«И обратите внимание на тенденцию: кто-то из победителей и финалистов „Голоса“ пополнил ряды артистов даже пусть не первой, а второй, третьей величины? Нет! Видимо, таковы условия задачи: выпустить человека, который не будет толкаться под ногами и отбирать корпоративы. Отец Фотий, Сергей Волчков много гастролируют? Очень скромно, мягко говоря», — сказал музыкант.