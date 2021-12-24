«Давно мечтала записать песню о феминизме». Монеточка выпустила новый сингл «Шаганэ»

Монеточка отметила приближающийся Новый год синглом «Шаганэ». В нем она высказалась на тему феминизма. Над этой композицией певица работала вместе с мужем и художественным руководителем всей музыкальной группы Витей Исаевым.

«Я давно мечтала записать песню о феминизме: о независимом и сильном женском персонаже. Когда я только начинала писать песни, все самостоятельные и сильные герои в моих песнях были мужчинами, я писала и пела от мужского лица», — рассказала Монеточка.

По ее словам, раньше песни, которые она исполняла от женского лица, означали какую-то насмешку. Только в последнем альбоме «Декоративно-прикладное искусство» она начала говорить о серьезных вещах от лица женщины.

Витя Исаев обратил внимание, что в поддержку сингла сегодня выйдет mood video. В нем они попытались показать, как героиня отправляется в прошлое, чтобы понять, как правильно вести борьбу в этом мире за женские права.

В клипе можно увидеть музыкантов из постоянного концертного состава Монеточки. Это басист Паата Чакаберия, клавишница Варвара Чиркина и барабанщик Гриша Драч. Новый сезон-2022 команда начнет концертом 9 января. «Построждественские встречи Лизы Монеточки» состоятся в клубе Известия Hall в Москве.

Затем группа отправится в новый гастрольный тур. Музыканты посетят Новосибирск, Казань, Самару, Екатеринбург и Уфу.