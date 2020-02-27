Зарубежное издание опубликовало текст одного из сообщений. Депп написал Беттани: «Давай сожжем Эмбер. Давай утопим ее, прежде чем сжечь!»

А позже добавил, что занялся бы сексом с трупом экс-супруги для того, чтобы убедиться в ее смерти. СМС датированы 2013 годом.

Однако позже в письме он сообщил своему другу, что стоит прекратить пить алкоголь. Пират Карибского моря заявил, что под действием спиртных напитков становится агрессивным, а на следующий день страдает от провалов в памяти.

Напомним, Депп и Херд поженились после совместных съемок в фильме «Ромовый дневник» в 2011 году. Свадьба состоялась через четыре года. Спустя еще один актриса подала на развод. Для голливудской звезды та неделя стала самой тяжелой, так как за три дня до этого умерла его мама.