«Давай поженимся!» закроют? Сябитова развеяла слухи, а Гузеева послала к черту

Ведущие программы «Давай поженимся!» ответили на появившиеся слухи о закрытии шоу на Первом канале. Роза Сябитова не стала ручаться за руководство канала, но пообещала, что шоу останется хотя бы в Интернете.

«Сейчас очень активно, особенно программа „Давай поженимся!“, снимается для YouTube. И мы продвигаем YouTube-канал „Давай поженимся!“. Снимаем очень смешные вайны, я там в главных ролях, у нас уже более 100 тысяч подписчиков, миллионы просмотров. Все у нас в этом отношении очень активно, мы идем в ногу с современностью и с предлагаемыми технологиями телевидения. Могу всех успокоить», — сказала «360» Сябитова.

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Она добавила, что не может ручаться за руководство Первого канала, но любое решение примет покорно.

«Я не думаю, что есть необходимость закрывать достаточно рейтинговую, народную программу, которая быстро перестраивается и приносит неплохие доходы для канала. Бывают разные времена, вся страна перестраивается на новые рельсы, мы проседаем, но всегда выныриваем», — добавила Сябитова и заверила зрителей, что команда делает все, чтобы передача жила.

«360» также дозвонился Ларисе Гузеевой, но та не стала комментировать слухи и ограничилась несколькими словами.

«Слушайте, мне даже вам лень отвечать. К черту идите», — сказала Гузеева.

О прекращении показа шоу на Первом канале объявил «Собеседник». По словам источника издания, на днях коллективу объявили, что их на месяц отправят в отпуск, никакой конкретики не дали. Причиной такого решения стали невысокие рейтинги. Издание также утверждает, что многие сотрудники передачи уже начали искать работу.

Источник сообщил, что для поднятия интереса к «Давай поженимся!» на съемки последних выпусков позвали знаменитостей, в том числе Ирину Салтыкову с дочерью.