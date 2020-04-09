«Давай поженимся» будет выходить без астролога из-за коронавируса

«Мы с Розой [Сябитовой] работаем вдвоем. Василиса решила для себя, что ее жизнь, жизнь ее близких ей дороже», — заявила телеведущая.

Гузеева считает важным сейчас участвовать в съемках, ведь задача телевидения — развлекать людей. По ее словам, ведущие в период самоизоляции наоборот должны быть «на передовой». Сама Володина ситуацию никак не прокомментировала.

Лариса Гузеева добавила, что в этот раз ей пришлось краситься самой. Из-за мер предосторожности на программе сейчас работает минимум людей. Ток-шоу, как и многие другие передачи, отказалось от зрителей в зале.

Ранее стало известно о смерти одного из участников «Давай поженимся». Некоторое время назад он пришел на программу в образе блондинки, похожей на австрийскую певицу Кончиту Вурст. Речь идет о травести-блогере Павле Петеле. Он погиб в автокатастрофе в Подмосковье. Автомобиль, на котором он ехал, на полной скорости врезался в фуру.