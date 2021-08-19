Дава рассказал, как сделал предложение Бузовой

Блогер Давид Манукян поделился подробностями об отношениях с Ольгой Бузовой и рассказал, как сделал ей предложение. Звездная пара рассталась в январе — и, похоже, каждый винит в этой ситуации другого. Об этом сообщило радио «КП».

Блогер признался, что отношения с Ольгой были для него особенными.

«Просто башню сносило. Я был слеп и думал, что она так же с любовью относилась ко мне», — рассказал Манукян в YouTube-шоу Иды Галич.

Предложение певице он сделал на третий месяц отношений. По его словам, он верил, что их любовь продлится долго. До этого Манукян не предлагал ни одной женщине руку и сердце, поэтому ему хотелось, чтобы этот момент запомнился надолго.

«Я всегда хотел, чтобы мое предложение было самым крутым, самым красивым. Ко мне сразу пришло осознание, что это мой человек. И на второй месяц я подарил ей ключик и сказал: „Держи этот ключ всегда у себя“. На третий месяц я организовал поездку в Рим, в гостиницу Hustler с террасой и видом на весь город», — сказал блогер.

В Риме Манукян устроил возлюбленной романтический квест. Подсказки привели ее на террасу, где ее ждал Манукян.

«А я уже стою там. Представь себе: закат, итальянский скрипач фигачит музыку, я чуть ли не плачу. Он так красиво играл, мне так хотелось сказать ему: „Угомонись уже“. Я подготовил ей платье и говорю: доставай этот ключ», — рассказал он.

Оказалось, что ключ подходит к сундуку, в котором Ольга обнаружила записку с заветным предложением.

По словам Манукяна, этот момент действительно запомнится ему навсегда — он даже признался, что плакал, пересматривая видео с того вечера.