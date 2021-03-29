Дава отреагировал на слухи о появлении новой девушки после разрыва с Бузовой

Блогер Двид Манукян в своем Instаgrаm-аккаунте прокомментировал домыслы поклонников о появлении у него новой девушки после разрыва с певицей Ольгой Бузовой, написал сайт «Дни.ру».

Пользователи Сети подозревают, что у Давы отношения с помощницей Анной. Они заметили, что девушка отражается в зеркале в одном из роликов блогера. Артист вместе с ней путешествовал в Новосибирск.

Некоторые уверены, что бывший молодой человек Бузовой встречается с партнершей по шоу «Танцы со звездами» Дарьей Палей, у которой есть муж.

Манукян посмеялся над этими догадками в своем новом видео. Спустя время он написал, что сейчас у него нет девушки.