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    29 марта 2021, 12:37

    Дава отреагировал на слухи о появлении новой девушки после разрыва с Бузовой

    Полина Петрова

    Блогер Двид Манукян в своем Instаgrаm-аккаунте прокомментировал домыслы поклонников о появлении у него новой девушки после разрыва с певицей Ольгой Бузовой, написал сайт «Дни.ру».

    Дава отреагировал на слухи о появлении новой девушки после разрыва с Бузовой

    Пользователи Сети подозревают, что у Давы отношения с помощницей Анной. Они заметили, что девушка отражается в зеркале в одном из роликов блогера. Артист вместе с ней путешествовал в Новосибирск.

    Некоторые уверены, что бывший молодой человек Бузовой встречается с партнершей по шоу «Танцы со звездами» Дарьей Палей, у которой есть муж.

    Манукян посмеялся над этими догадками в своем новом видео. Спустя время он написал, что сейчас у него нет девушки.