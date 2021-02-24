Дава оказался на операционном столе

Давид Манукян, больше известный как блогер Дава, попал в больницу. Ему провели операцию, о чем он рассказал на своей странице в Instagram, сообщило РИА ФАН.

Примечательно, что Дава оказался на больничной койке после участия в проекте «Танцы со звездами». Информация распространилась по Сети после того, как он записал видеообращение для своих поклонников. Однако о причинах операции блогер так и не решился рассказать.

Он заметил, что, несмотря на неприятные последствия, операция в целом прошла без осложнений.

«Всем привет. Короче, ничего не говорил, но вчера была операция. Вроде все прошло хорошо. Я так говорю, потому что голоса нет. Всю ночь тошнило, но ничего, нормально, прорвемся с вами», — сказал он в сторис.

Карьера Давы начала развиваться в 2017 году. Блогер выложил смешной видеоролик, который получил много положительных отзывов у пользователей Сети. В 2018 году Манукян решил попробовать свои силы в музыкальной сфере и записал первый трек.

Широкую известность блогер получил после того, как вступил в отношения с телеведущей Ольгой Бузовой. Они познакомились на съемках клипа «Лайкер» и довольно продолжительное время не распространялись о своих зваимоотношениях.

На зимних праздниках звезды сыграли свадьбу на Мальдивах, однако спустя короткое время Бузова объявила о расставании с Манукяном. Она прокомментировала неприятное событие на вечеринке в честь своего дня рождения.