Дава намекнул, что был в больнице у Бузовой, в ответ на упреки

Рэпер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, резко ответил на критику подписчиков. Его упрекнули в отстраненности по поводу ситуации с Ольгой Бузовой. Музыкант ни разу не упомянул в соцсетях бывшую возлюбленную после ее госпитализации.

Под постом Манукяна в Instagram мужчину призвали забыть о прошлых обидах и навестить певицу и телеведущую в больнице. Дава решил не тратить время на споры.

«Даже если я это сделаю или сделал, вы этого не узнаете», — подчеркнул артист, не вдаваясь в подробности.

О госпитализации Бузовой стало известно 5 мая. Точные причины, по которым телеведущей потребовалась экстренная операция, неизвестны. Накануне Ольга вышла на связь с подписчиками и пожаловалась, что долго отходила от наркоза. Певица также призналась, что ей до сих пор больно.

«Реанимация, плохо отошла от наркоза, сейчас болезненное восстановление. Но я справлюсь! Просто по-другому быть не может. <…> Ситуация пока острая, так что позвольте диагнозы оставить при себе. Я стала суеверной», — заявила поклонникам Бузова.