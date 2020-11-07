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    07 ноября 2020, 18:29

    Дату похорон Жванецкого решили оставить в секрете

    Анастасия Калинина

    Для широкой публики дата похорон и место прощальной церемонии Михаила Жванецкого останутся в секрете. Так решили родственники сатирика. Об этом рассказал его директор Олег Сташкевич.
    Дату похорон Жванецкого решили оставить в секрете

    «Информации нет и не будет. Любые людные церемонии запрещены, поэтому никакой информации. Нам нужно беречь друг друга, беречь людей», — передает агентство «Москва» его слова.

    Директор отметил, что такие меры приняты из-за ковидных ограничений. Накануне он рассказал, что причина смерти Жванецкого — возраст и болезнь. Известный юморист умер в пятницу возрасте 86 лет.

    Диктор Владимир Березин вспомнил, что незадолго до смерти Жванецкий сказал ему, что собирается взять отгул до конца жизни и пожить для себя. В октябре сатирик публично объявил о завершении карьеры на сцене и телевидении.

    Многие знаменитости были шокированы смертью юмориста. Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая назвала ее огромной утратой. А писатель и журналист Владимир Познер признался, что сатирик был для него очень близким человеком.

    В разговоре с «360» актриса Инна Чурикова рассказала, что всегда была поклонницей творчества Жванецкого. Его шутки она даже записывала в тетрадь. Музыкант Сергей Шнуров посвятил сатирику стихотворение, передает Ura.ru.