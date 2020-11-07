Дату похорон Жванецкого решили оставить в секрете

«Информации нет и не будет. Любые людные церемонии запрещены, поэтому никакой информации. Нам нужно беречь друг друга, беречь людей», — передает агентство «Москва» его слова.

Директор отметил, что такие меры приняты из-за ковидных ограничений. Накануне он рассказал, что причина смерти Жванецкого — возраст и болезнь. Известный юморист умер в пятницу возрасте 86 лет.

Диктор Владимир Березин вспомнил, что незадолго до смерти Жванецкий сказал ему, что собирается взять отгул до конца жизни и пожить для себя. В октябре сатирик публично объявил о завершении карьеры на сцене и телевидении.

Многие знаменитости были шокированы смертью юмориста. Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая назвала ее огромной утратой. А писатель и журналист Владимир Познер признался, что сатирик был для него очень близким человеком.

В разговоре с «360» актриса Инна Чурикова рассказала, что всегда была поклонницей творчества Жванецкого. Его шутки она даже записывала в тетрадь. Музыкант Сергей Шнуров посвятил сатирику стихотворение, передает Ura.ru.