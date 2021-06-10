Дарья Мороз рассказала, каково ей было работать с отцом и чего ждать от нового сезона «Содержанок»

Актриса Дарья Мороз дала интервью журналу РЕОPLETALK. В нем она рассказала о работе с отцом Юрием Морозом и о новом сезоне «Содержанок».

В сериале «Содержанки» Мороз исполнила одну из главных ролей, а в грядущем третьем сезоне выступает еще и в качестве продюсера. Кроме того, снимать третий сезон пригласили отца актрисы, режиссера Юрия Мороза, пояснило РИА ФАН.

По словам Дарьи, в совместной работе отец открылся для нее с новой стороны.

«Папа — очень жесткий человек в подготовке, а я, как выяснилось, с этой его чертой никогда не сталкивалась. Он отстаивает интересы проекта, хочет все довести до совершенства, серьезно и щепетильно работает со сценарием, если его что-то не устраивает, настаивает на изменениях, причем иногда глобально. Но в итоге, увидев результат, мы с генпродюсером проекта Ириной Сосновой убедились, что это все пошло на пользу картине!» — рассказала актриса.

На вопрос о том, каким будет третий сезон популярного сериала, который выходит 10 июня, Мороз ответила, что он будет «гораздо брутальнее, жестче и динамичнее», чем предыдущие, а ее героиня откроется зрителям с неожиданной стороны.