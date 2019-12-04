Дарья Глушакова ответила адвокату экс-мужа на слова о «марионетке»

Адвокат футболиста Дениса Глушакова Марина Дубровская назвала Дарью Глушакову «марионеткой в нечистоплотных руках» других людей. Экс-супруга спортсмена не осталась в долгу и резко ответила адвокату. Дарья в беседе с «360» заявила, что Дубровская давно не работает адвокатом ее мужа, зато пытается помешать их примирению.

«Марина Дубровская — кто это? Некий адвокат Дубровская, которая прославилась созданием негативного фона в некоторых бракоразводных процессах, решила опять поймать хайп», — отреагировала Глушакова на недавний комментарий Дубровской.

Ранее адвокат объяснила РИА «Новости», почему защита футболиста «Ахмата» подала иск к Дарье Глушаковой о компенсации морального вреда за распространение не соответствующих действительности сведений. По ее словам, цель иска — назвать и наказать виновных в распространении порочащих спортсмена сведений.

«По признанию самой Дарьи, она совсем не воин на поле боя и, естественно, действовала не одна. То есть она не скрывает, что была марионеткой в нечистоплотных руках», — заявила Марина Дубровская.

В свою очередь, Дарья усомнилась в том, что Дубровская вообще представляет интересы Глушакова.

Насколько я знаю, как человек, участвующий во всех заседаниях, касающихся меня и Дениса, Дубровская не была ни на одном заседании по разделу имущества, и даже в последнем иске Дениса она не участвует. И как говорил мне Денис, не является давно его адвокатом. Учитывая ее позицию и комментарии, я вообще сомневаюсь, что она адвокат. И это наглядный пример моего комментария о том, что есть люди, которые сильно против нашего с Денисом примирения Дарья Глушакова.

Денис и Дарья Глушаковы стали мужем и женой в июне 2009 года. В сентябре 2011-го на свет появилась их дочь Валерия, а в декабре 2016-го — вторая дочь Александра. Однако отношения пары испортились в 2018 году. Тогда они обвинили друг друга в изменах и решили развестись. Бракоразводный процесс получился скандальным. По решению суда Дарья получит четыре квартиры, дом и 100 миллионов рублей. Глушаков также ежемесячно выплачивает алименты в размере 500 тысяч рублей.