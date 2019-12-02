Дарья Глушакова объяснила иск экс-мужа на 204 млн рублей

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков намерен отсудить у бывшей жены 204 миллиона рублей, поскольку, по его мнению, именно из-за нее с ним разорвал контракт «Спартак». Пара скандально развелась в феврале.

«Там два миллиона моральный ущерб, миллион — еще какой-то, 200 миллионов за то, что контракт с ним расторгли. Все фанаты знают, по какой причине с ним расторгли, почему», — рассказала «360» Дарья Глушакова.

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Она напомнила, что Глушаков расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию, причем московский клуб выплатил своему бывшему полузащитнику компенсацию. В любом случае, все это произошло через год после того, как видео с баней появилось в соцсетях. Глушакова при этом подчеркнула, что она не публиковала кадры.

«Естественно, я буду говорить, что я этого не делала. Пусть он доказывает, кто выложил это видео в Сеть. Потому что у него это видео было. Когда это все произошло, я ему отправила. Может быть, подруга какая-то, может, кому-то еще показал. Мне самой не было выгодно. Он играл в „Спартаке“, дети получают алименты», — заметила девушка.

По этому делу в суде уже прошло ознакомление, следующее заседание назначено на 16 января. Глушакова предположила, что на это дело ее бывшего мужа уговорили адвокаты, которые получают гонорар за каждый судебный процесс.

Денис и Дарья Глушаковы поженились в июне 2009 года, в сентябре 2011-го у пары родилась дочь Валерия, а в декабре 2016-го — Александра. В 2018 году они обвинили друг друга в изменах, после чего начался скандальный бракоразводный процесс. По решению суда Дарья получит четыре квартиры, дом и 100 миллионов рублей. Кроме того, сейчас Глушаков платит алименты в размере 500 тысяч рублей ежемесячно.