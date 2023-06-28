Знаменитости 28 июня 2023, 17:58 Дарья Донцова рассказала, что выходить замуж нужно не из-за влюбленности

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Писательница Дарья Донцова прожила в браке со своим мужем более 40 лет, она рассказала, в чем секрет счастливой семейной жизни. Об этом она рассказала сайту kp.ru.

Саму писательницу с мужем разлучила смерть, ее супруг скончался в марте этого года. И пара никогда не думала о разводе. Потому что к вступлению в брак они оба подошли рационально.

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«Но если серьезно говорить, то выходить замуж надо не за того человека, в которого ты влюблена. Любовь должна возникать в браке. Прежде чем бежать в загс, нужно хорошенько подумать: это твой человек? У вас с ним одни ценности? Все это надо выяснить в процессе общения», — рассказала писательница.

Она также добавила, что мужчину нужно только хвалить. А вот ругать — бесполезно. По мнению Дарьи Донцовой, в ответ на ошибки супруга лучше молчать, тогда он сам поймет, что сделал что-то не так.

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