Дапкунайте отказалась называть свой возраст

Ведущая шоу поинтересовалась, сколько же лет известной артистке. Дапкунайте ответила вопросом на вопрос: «А это вежливо?».

Актриса не видит необходимости в обнародовании подобной информации. Она не скрывает свой возраст, просто не хочет думать про эти цифры.

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«Потому что это определение чего-то. И уже как бы подразумевается: „если тебе столько-то лет, то то и то“. У меня есть такое понятие, что не завишу я от цифр», — рассказала звезда.

Дапкунайте сейчас 56 лет. Она борется со старением с помощью регулярных тренировок и правильного питания. Актриса строго следит за рационом, поэтому исключила из своего меню кисломолочные продукты.

Актриса трижды была замужем, но сейчас она ни с кем не встречается. Все свое свободное время знаменитость проводит с двухлетним сыном Алексом.