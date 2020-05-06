06 мая 2020, 13:04
Дану Борисову выгнали со съемок телешоу из-за кашля
Российскую телеведущую Дану Борисову попросили уйти со съемок передачи. Во время работы звезда начала сильно кашлять. Об этом сообщил сайт «7дней.ru».
По информации РИА ФАН, во время режима всеобщей самоизоляции Борисова продолжает сниматься в телевизионных программах. Однако недавно во время съемочного процесса ее призвали покинуть площадку. Сотрудники телеканала и другие участники шоу испугались сильного кашля ведущей.
«Я не выдержала и за десять минут до конца съемки начала сильно кашлять. Там у всех паника началась, меня попросили уйти и надеть маску», — пояснила Борисова.