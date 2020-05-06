Дану Борисову выгнали со съемок телешоу из-за кашля

По информации РИА ФАН, во время режима всеобщей самоизоляции Борисова продолжает сниматься в телевизионных программах. Однако недавно во время съемочного процесса ее призвали покинуть площадку. Сотрудники телеканала и другие участники шоу испугались сильного кашля ведущей.

«Я не выдержала и за десять минут до конца съемки начала сильно кашлять. Там у всех паника началась, меня попросили уйти и надеть маску», — пояснила Борисова.