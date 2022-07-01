Данко рассказал, как ему удалось стать певцом и почему сейчас трудно получить работу

Российский певец Александр Фадеев (псевдоним Данко) рассказал поклонникам, как из обычного парня ему удалось превратиться в звезду, а также объяснил, почему сейчас стало сложнее выступать на многих телешоу. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

По словам Данко, стать певцом ему помогла работа в Большом театре, где он познакомился с продюсером Леонидом Гуткиным, а после записал свой первый альбом «Московская ночь».

«Я обожал сочинять песни. У меня была гитара, и всей этой истории меня научил бард Александр Суханов. И я так спокойненько сидел в кулуарах у себя дома, придумывал какие-то романсики на стихи поэтов Серебряного века. Какие-то стихи писал сам, у меня их накопилось порядка 250 штук. Я показывал это все друзьям, пребывавшим в восторге от моих сочинений. Я даже устраивал парочку концертов с гитаркой, с романсиками», — рассказал певец.

Сейчас, по словам артиста, выступать гораздо тяжелее. Особенно это стало ощутимо после поездок в Сирию и в Донбасс.

«Вот я нормальный певец, очень классный. Но меня же не зовут в какие-то программы: „Маска“ или „Голос“. А почему спрашивается, что во мне не такого? В общем, у них какая-то своя внутренняя политика, план, нюансы», — добавил певец.