Даню Милохина сбил велосипедист в Москве

Тиктокер Даня Михолин встревожил подписчиков фотографиями своего разбитого лица. Как сообщили журналисты, молодой человек попал под колеса велосипедиста в центре Москвы.

Милохин выложил в Instagram несколько снимков своего разбитого лица. На кадрах видно, что у блогера разбита бровь и ссадины.

«Оп», — написал парень под своими фотографиями.

При этом Милохин не стал раскрывать никаких подробностей того, что с ним произошло. Некоторые пользователи предположили, что молодого человека избили.

Позже Telegram-канал Shot опубликовал видео с велосипедистом и сбитым тиктокером. В сообщении уточнялось, что велосипедист сбил Милохина на Земляном Валу. В тот момент парень выходил из Maybach. На кадры попал момент, когда блогера поднимали с асфальта и пытались посадить в машину. Голос за кадром говорил, что пострадавшего нужно срочно отвезти в травмпункт.

В начале января Милохин сообщил подписчикам, что его не пустили на Украину. Тиктокер прилетел в аэропорт Борисполя, где его развернули обратно в Москву.