Знаменитости 08 апреля 2023, 16:12 Даня Милохин заявил, что остался без денег после отъезда из России Блогер Милохин пожаловался на отсутствие денег из-за отъезда из России Соцсети

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Блогер Даня Милохин пожаловался на потерю доходов. В интервью ведущему YouTube-канала «Джарахов» он рассказал, что это могло случиться из-за его отъезда из России.

Блогер рассказал, что общался с основателем дома тиктокеров Dream Team House Ярославом Андреевым. Тот советовал Милохину ни в коем случае не терять «коннект с Россией», потому что на родине молодой человек обрел популярность.

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«А я вот забил, не стал его слушать, бросил Первый канал, написал на него дисс (оскорбительная композиция — прим. ред.) зачем-то», — отметил блогер и предположил, что именно после этого началась серия его неудач.

По словам тиктокера, нехватка денег толкнула его на продажу розового Mercedes-Maybach, который он когда-то приобретал за восемь миллионов рублей. Из-за сложившейся ситуации пришлось расстаться с машиной всего за пять миллионов, добавил Милохин.

В конце марта он угодил в ДТП во время отдыха в Таиланде. Блогер ехал на скутере вместе с рэпером Моргенштерном*, молодые люди врезались в автомобиль. Отец Милохина рассказал, что его сын отделался легким испугом и царапинами.

* Моргенштерн признан в России иноагентом.