08 апреля 2023, 16:12
Даня Милохин заявил, что остался без денег после отъезда из России
Блогер Милохин пожаловался на отсутствие денег из-за отъезда из России
Блогер Даня Милохин пожаловался на потерю доходов. В интервью ведущему YouTube-канала «Джарахов» он рассказал, что это могло случиться из-за его отъезда из России.
Блогер рассказал, что общался с основателем дома тиктокеров Dream Team House Ярославом Андреевым. Тот советовал Милохину ни в коем случае не терять «коннект с Россией», потому что на родине молодой человек обрел популярность.
Реклама
«А я вот забил, не стал его слушать, бросил Первый канал, написал на него дисс (оскорбительная композиция — прим. ред.) зачем-то», — отметил блогер и предположил, что именно после этого началась серия его неудач.
По словам тиктокера, нехватка денег толкнула его на продажу розового Mercedes-Maybach, который он когда-то приобретал за восемь миллионов рублей. Из-за сложившейся ситуации пришлось расстаться с машиной всего за пять миллионов, добавил Милохин.
В конце марта он угодил в ДТП во время отдыха в Таиланде. Блогер ехал на скутере вместе с рэпером Моргенштерном*, молодые люди врезались в автомобиль. Отец Милохина рассказал, что его сын отделался легким испугом и царапинами.
* Моргенштерн признан в России иноагентом.
Блогеры
Россия
Деньги
Реклама
Реклама