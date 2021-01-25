«Даня был открытым и общительным»: Илья Милохин назвал свои отличия от знаменитого брата

Молодой человек признался, что не особо близок со своим братом. Мальчики пошли по разным путям еще в детском доме.

«Даня был открытым и общительным всегда: пел, читал стихи, был любимчиком директора. А я был замкнутым. Двигался по спортивной линии: настольный теннис, футбол, хоккей. Мы из-за этого потеряли контакт еще тогда», — вспомнил Илья.

Он уточнил, что отговаривал Даню от того, чтобы снимать ролики в популярную соцсеть. Парень звал брата ходить в спортзал, заниматься собой. Спустя время молодой человек понял, что его брат стал знаменитым. Как-то Илью пригласили на интервью, после чего он сам начал записывать видео. Как подчеркнул собеседник издания, у него «не тупые» ролики. Блогер снимает про дружбу, отношения с родными и любовь.

Брат ТikТоk-звезды заявил, что детский дом научил его равнодушию. Он объяснил, что его сломала жизнь в приюте. По словам молодого человека, в стенах учреждения на него поднимали руку воспитатели и старшие воспитанники. По этой причине пребывание в детдоме превратилось в выживание.