Данила Козловский впервые стал отцом

«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня», — написала Зуева под фото.

Пара пока официально не объявляла о рождении ребенка. Неизвестен его пол, а также имя. Известно, что актриса приняла решение рожать в Соединенных Штатах. Туда Козловский улетел в феврале, чтобы присутствовать при рождении своего ребенка.

Данила Козловский исполнил роли в таких фильмах, как «Викинг», «Легенда № 17», «Хардкор», «Экипаж», «Матильда» и «Академия вампиров». Ольга Зуева снялась в фильмах «На районе», «Тренер» и сериале «Оранжевый — хит сезона».

Ранее сообщалось, что Козловский стал режиссером фильма «Чернобыль: Бездна» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В нем он сыграл главную роль.