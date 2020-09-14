Данила Козловский возглавил рейтинг самых востребованных российских актеров

При составлении списка самых востребованных актеров учитывались различные заслуги артистов. Среди них: общее количество фильмов, в которых участвовал артист, число главных ролей, сумма зарубежных проектов, степень участия актера в рекламной кампании картин, фестивальные награды и кинопремии, популярность в СМИ, количество подписчиков в Instagram, совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием актера и их совокупная посещаемость.

В издании отметили, что у Козловского наибольшее количество главных ролей за десять лет и самая высокая вовлеченность в рекламные кампании среди всех участников рейтинга. Артист является звездой фильмов «Викинг» и «Легенда № 17».

На второй позиции расположился Александр Петров («Т-34»), а замыкает тройку лидеров Петр Федоров («Сталинград»).

В топ-10 также вошли Иван Ургант, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Сергей Светлаков и Милош Бикович.