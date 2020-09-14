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    14 сентября 2020, 12:21

    Данила Козловский возглавил рейтинг самых востребованных российских актеров

    Анастасия Кременчугская

    Данила Козловский стал лидером рейтинга главных российских актеров последних десяти лет. Соответствующий список предоставил журнал «Бюллетень кинопрокатчика». Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».
    Данила Козловский возглавил рейтинг самых востребованных российских актеров

    При составлении списка самых востребованных актеров учитывались различные заслуги артистов. Среди них: общее количество фильмов, в которых участвовал артист, число главных ролей, сумма зарубежных проектов, степень участия актера в рекламной кампании картин, фестивальные награды и кинопремии, популярность в СМИ, количество подписчиков в Instagram, совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием актера и их совокупная посещаемость.

    В издании отметили, что у Козловского наибольшее количество главных ролей за десять лет и самая высокая вовлеченность в рекламные кампании среди всех участников рейтинга. Артист является звездой фильмов «Викинг» и «Легенда № 17».

    На второй позиции расположился Александр Петров («Т-34»), а замыкает тройку лидеров Петр Федоров («Сталинград»).

    В топ-10 также вошли Иван Ургант, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Сергей Светлаков и Милош Бикович.

    Новости SMI.FM