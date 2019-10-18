Данила Козловский спас щенка от анемии в Грузии

Российский актер Данила Козловский рассказал, что прилетел в Грузию в командировку. При выезде из Тбилиси он заметил на обочине дороги щенка.

«Останавливаем машину, Лера выбегает на улицу и берет его на руки. Себе же я твержу только одно — „не выходи из машины, у тебя уже есть Груша“, найденная (или скорее, данная вселенной) пару лет назад, где-то в этих же краях», — написал актер.

По словам Козловского, он не выдержал, когда щенок положил мордочку на его кроссовки и посмотрел в глаза.

«Причем без всякой мольбы во взгляде, а как-то даже…мол „чего ты расшумелся, у нас здесь так не принято“. Это был последний и самый убедительный аргумент с его стороны», — поделился актер.

После этого артист взял малыша и отвез в ветклинику. Там он узнал, что у питомца большое количество блох и клещей, из-за которых собака бы умерла от анемии в течение двух недель.

Данила Козловский посоветовал своим подписчикам брать без раздумий бездомных живот, поскольку «подарите жизнь и получите взамен столько любви и тепла, что не будете знать, что с этим делать».